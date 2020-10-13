Гинцбург отреагировал на первый случай смерти повторно заболевшего коронавирусом

Он отметил, что риск есть всегда, поэтому так важно беречь себя.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал первый случай смерти повторно заболевшего коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперт отметил, что не знает всех подробностей, но понимает, что риск есть всегда. Он добавил, что после первого заражения могут образоваться антитела, которые во время второй болезни усиливают эффект заражения. Это и может стать причиной летального исхода.

«Вопрос в том – возможно ли, что это было истинное повторное заболевание? Возможно, и было»,

— сказал Гинцбург.

Напоминаем, что стало известно о смерти 89-летней женщины из Нидерландов, которая дважды заражалась коронавирусом. Гинцбург подчеркнул, что нужно знать точный диагноз и все сопутствующие заболевания, чтобы говорить о чем-либо наверняка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что разработчик вакцины против COVID-19 рассказал о растущей коварности болезни.