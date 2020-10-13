Волонтеры готовятся к работе в «красной зоне» госпиталя в «Ленэкспо»

Первый опыт работы в «красной зоне» госпиталя добровольцы получили еще в мае. Фото: gov.spb.ru

Первый опыт работы в «красной зоне» госпиталя добровольцы получили еще в мае. Фото: gov.spb.ru

Во вторник, 13 октября, начался инструктаж волонтеров-участников акции #МыВместе, которые будут помогать медикам в работе с коронавирусными пациентами в «красной зоне» временного госпиталя в «Ленэкспо».

Добровольцы будут работать по 5 человек в две смены по 6 часов, каждый, помимо прочего, прошел обучение по взаимодействию с пожилыми и людьми и инструктаж по безопасности, передает пресс-служба Смольного. Волонтеры будут помогать младшему медперсоналу в уходе за пациентами и оказании психологической поддержки больным. Все участники акции #МыВместе обеспечены необходимым средствами защиты.

Кроме того, с 6 октября волонтеры вновь доставляют продукты и лекарства петербуржцам старше 65 лет, которым настоятельно рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Отметим, что средний возраст добровольцев, вызывавшихся помогать гражданам в пандемию — 29 лет.

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