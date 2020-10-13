Почти все койки для коронавирусных больных в России заняты

Почти все койки для коронавирусных больных в России заняты
Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Фонд занят практически на 90%.

В России коечный фонд, развернутый для коронавирусных больных, практически полностью занят. Свободными остаются 10% мест. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, пишет ТАСС.

Он отметил, что 20% коек заняты пациентами, у которых легкая форма заболевания. То есть по сути они могут лечиться дома, так что эти места тоже можно считать свободными.

«На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%. То есть соответственно минус 20% — вот еще 20% освободившегося коечного фонда»,

— сказал замглавы Минздрава.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 1,33 случаев заражения коронавирусом. Выздороветь смогли1,03 миллиона пациентов, летальных исходов — 22 966.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Госпиталя для ветеранов войн заразился коронавирусом в Петербурге. Врач находится на больничном уже второй день.

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