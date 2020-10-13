Глава Госпиталя для ветеранов войн заразился коронавирусом в Петербурге

Кабанов ушел на больничный в понедельник. Фото: пресс-служба СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн"

Кабанов ушел на больничный в понедельник. Фото: пресс-служба СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн"

Врач находится на больничном уже второй день.

Директор Госпиталя для ветеранов войн, 52-летний полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор Максим Кабанов заразился коронавирусом. В связи с этим врач ушел на больничный еще в понедельник, 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Не уточняется, в каком состоянии находится Кабанов. Напоминаем, что тем временем медицинское учреждение начало принимать среднетяжелых пациентов с коронавирусом.

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