В России может появится цифровой рубль, как новая форма денег

В России может появится цифровой рубль, как новая форма денег
Центробанк планирует создание нового рубля. Фото: wikimedia.org

Новая форма денег может появится в России наряду с наличными и безналичными. При этом цифровой рубль будет эквивалентен одному наличному и безналичному рублю. Так говорится в докладе Центрального банка (ЦБ) Российской Федерации.

Во вторник, 13 октября, Центробанк анонсировал доклад, в котором была предоставлена информация о создании новой валюты в России. Цифровой рубль будет выполнять три платежных функции: платеж, стоимость и сбережение. Данными деньгами граждане смогут проводить расчеты и платежи онлайн, а также пользоваться, как наличным рублем, без интернета.

В ЦБ считают, что новой валютой россияне смогут оплачивать любой товар и услуги, а также осуществлять переводы между пользователями.

Отмечается, что для введения нового рубля в эксплуатацию необходимо создание специальной цифровой инфраструктуры.

Также в докладе сообщили о том, что цифровой рубль не будет иметь отношения к криптовалютам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что большое количество банковских карт у человека может привести к неприятностям.

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