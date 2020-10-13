Жителей Ленобласти предупредили о мощной магнитной бури

Метеозависимые люди пострадают больше всех. Фото: Pixabay.com

Метеозависимые люди пострадают больше всех. Фото: Pixabay.com

Она ожидается 21 октября и должна продлиться четыре дня.

Жители Ленинградской области в скором времени смогут прочувствовать на себе влияние сильной магнитной бури. Об этом сообщает «ЛенТВ24». Сотрудник Физического института РАН Сергей Богачев отмечает, что буря ожидается 21 октября и продлится она около четырех дней. Больше всех пострадают метеозависимые люди – у них могут усилиться проблемы со здоровьем, а количество жалоб на самочувствие увеличится.

При этом люди с нормальным здоровьем вряд ли заметят, что что-то происходит. Таким образом, большей части населения магнитные бури не страшны.

Эксперт допускает, что из строя могут выйти электрические сети, но подобное случается все реже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти ожидают похолодания до 0 градусов. Ночью температура воздуха резко упадет.