В Ленобласти ожидают похолодания до 0 градусов

Ночью температура воздуха резко упадет.

Жителей Ленинградской области призывают готовиться к холодной ночи сегодня, 13 октября. Об этом сообщили в ФГБУ “Северо-Западное УГМС”. Ожидается, что температура воздуха может опустится до 0 градусов. Может пойти кратковременный дождь, а на землю опуститься туман, так что водителям стоит быть внимательнее.

В светлое время суток столбик термометра поднимется до плюс 12 градусов. Ветер, гуляющий по региону, разгонится до шести метров в секунду. Также могут выпасть осадки, но совсем немного.

Синоптики уверяют, что атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны сроки наступления оптимальной для распространения коронавируса погоды в России.