В Ленобласти ожидают похолодания до 0 градусов

В Ленобласти ожидают похолодания до 0 градусов
Днем температура воздуха поднимется не выше +12 градусов. Фото: pixabay.com

Ночью температура воздуха резко упадет.

Жителей Ленинградской области призывают готовиться к холодной ночи сегодня, 13 октября. Об этом сообщили в ФГБУ “Северо-Западное УГМС”. Ожидается, что температура воздуха может опустится до 0 градусов. Может пойти кратковременный дождь, а на землю опуститься туман, так что водителям стоит быть внимательнее.

В светлое время суток столбик термометра поднимется до плюс 12 градусов. Ветер, гуляющий по региону, разгонится до шести метров в секунду. Также могут выпасть осадки, но совсем немного.

Синоптики уверяют, что атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны сроки наступления оптимальной для распространения коронавируса погоды в России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленинградская область погода термометр


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Мостотрест» рассказал, что происходит с «замками ...
Мутация сделала коронавирус более заразным
В Ленобласти ожидают похолодания до 0 градусов
Комитет по транспорту Петербурга планирует утвердить новые стандарты для ...
Под Гатчиной посиделки у костра закончились стрельбой
Жители Петербурга обеспокоены заменой исторической двери в особняке Мюргеда ...
Шестой энергоблок Ленинградской АЭС разрешили ввести в строй
Петербуржцу, который расчленил своего коллегу и спрятал труп в ...