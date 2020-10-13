Батюшка простил мужчину, который ограбил храм Александра Невского

Батюшка простил мужчину, который ограбил храм Александра Невского
Батюшка простил оступившегося мужчину. Фото: Baltphoto

Уголовное дело было прекращено, так как стороны примирились.

Колпинский районный суд прекратил уголовное дело о грабеже в храме святого Александра Невского. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Все случилось 11 августа на Шлиссельбургском шоссе. Мужчина хотел купить свечки в церковной лавке и протянул продавщице пятитысячную купюру. Женщина положила сдачу, но при этом не убрала банкноту. Злоумышленник воспользовался ее рассеянностью, схватил все деньги и скрылся с места происшествия. Позже он потратил все деньги на свои нужды.

Мужчину удалось найти спустя какое-то время. Он признал свою вину и постарался ее загладить. Также гражданин пообещал впредь так больше не поступать. Батюшка призвал прекратить уголовное дело, против чего выступал прокурор. В результате мужчину отпустили из-под стражи в зале суда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гаврилово разыскивают «грешника», обчистившего ящик с пожертвованиями в храме.

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