Батюшка простил мужчину, который ограбил храм Александра Невского

Уголовное дело было прекращено, так как стороны примирились.

Колпинский районный суд прекратил уголовное дело о грабеже в храме святого Александра Невского. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Все случилось 11 августа на Шлиссельбургском шоссе. Мужчина хотел купить свечки в церковной лавке и протянул продавщице пятитысячную купюру. Женщина положила сдачу, но при этом не убрала банкноту. Злоумышленник воспользовался ее рассеянностью, схватил все деньги и скрылся с места происшествия. Позже он потратил все деньги на свои нужды.

Мужчину удалось найти спустя какое-то время. Он признал свою вину и постарался ее загладить. Также гражданин пообещал впредь так больше не поступать. Батюшка призвал прекратить уголовное дело, против чего выступал прокурор. В результате мужчину отпустили из-под стражи в зале суда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гаврилово разыскивают «грешника», обчистившего ящик с пожертвованиями в храме.