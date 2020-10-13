Отец Ивана Урганта находится на грани бедности

Отец Ивана Урганта находится на грани бедности
Ургант помогает своему отцу. Фото: https://vk.com/vecherniy.urgant

Он отметил, что на финансовое положение повлияла пандемия коронавируса.

Актер и телеведущий Андрей Ургант признался, что оказался в бедственном финансовом положении из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет NEWS.ru.

Отец известного телеведущего отметил, что у него не было работы на протяжении четырех месяцев. При этом Урганту-старшему приходилось помогать своей дочери, которая воспитывает двух детей. Он убежден, что если бы не Иван Ургант, ему бы пришлось голодать.

«Сейчас я нахожусь на грани бедности»,

— сказал актер.

Андрей Ургант добавил, что раньше перед Новым годом его услуги пользовались большой популярностью, но сейчас на декабрь нет ни одного заказа. Напоминаем, что до этого он сообщал, что его пенсия составляет 17,5 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бабушка Урганта готова сделать прививку по просьбе Путина.

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