Криворотов из «Холостяк» ответил на обвинения в изменах

Победительница шоу заявила, что рассталась со стоматологом из-за его неверности.

Стоматолог Антон Криворотов, который принимал участие в шоу «Холостяк», был обвинен в изменах его избранницей Барбарой Пино. Девушка уверяла, что не стала съезжаться с возлюбленным, так как ей нужно было время. Криворотов признавался девушке в любви, но затем Пино узнала, что он ей не верен.

Криворотов не стал отмалчиваться и прокомментировал слова экс-возлюбленной, информирует Teleprogramma.pro. Он заявил, что Пино пытается пиариться в тот момент, когда все обсуждают нового «Холостяка» – рэпера Тимати. Стоматолог уверяет, что в отношения ищет искренности и доверия. Он напомнил, что с самого начала шоу выделял Пино и отдавал ей предпочтение, несмотря на все слухи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тимати резко ответил хейтерам из-за критики шоу «Холостяк». Под совместным фото с годовалым сыном Тимати обратился к «второсортным певичкам» и другим любителям пообсуждать в Сети его морально-нравственные аспекты жизни.