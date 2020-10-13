Криворотов из «Холостяк» ответил на обвинения в изменах

Криворотов из &#171;Холостяк&#187; ответил на обвинения в изменах
Антон Криворотов. Фото: Instagram

Победительница шоу заявила, что рассталась со стоматологом из-за его неверности.

Стоматолог Антон Криворотов, который принимал участие в шоу «Холостяк», был обвинен в изменах его избранницей Барбарой Пино. Девушка уверяла, что не стала съезжаться с возлюбленным, так как ей нужно было время. Криворотов признавался девушке в любви, но затем Пино узнала, что он ей не верен.

Криворотов не стал отмалчиваться и прокомментировал слова экс-возлюбленной, информирует Teleprogramma.pro. Он заявил, что Пино пытается пиариться в тот момент, когда все обсуждают нового «Холостяка» – рэпера Тимати. Стоматолог уверяет, что в отношения ищет искренности и доверия. Он напомнил, что с самого начала шоу выделял Пино и отдавал ей предпочтение, несмотря на все слухи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тимати резко ответил хейтерам из-за критики шоу «Холостяк». Под совместным фото с годовалым сыном Тимати обратился к «второсортным певичкам» и другим любителям пообсуждать в Сети его морально-нравственные аспекты жизни.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
антон криворотов измены холостяк


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лавров не исключает прекращения общения между Россией и Евросоюзом
В Ленобласти спасатели потушили вспыхнувшее на 400 «квадратах» сено в ангаре
Криворотов из «Холостяк» ответил на обвинения в изменах
Apple представила новый iPhone 12
Петербургский суд заключил под стражу подростка, попытавшегося убить ...
Петербург перейдет на регулярное отопление 15 октября
Молодежная сборная России по футболу обеспечила себе выход на чемпионат Европы
В Петербург 14 октября прибудет вторая партия вакцины от COVID-19