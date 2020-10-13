Петербургу может грозить повторение майской ситуации с коронавирусом

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец оценил эпидемиологическую обстановку в Северной столице и вспомнил майский сценарий.

Во вторник, 13 октября, Лисовец в эфире «Открытой студии» на телеканале «78» высказал обеспокоенность ростом заболеваемости в городе. По словам главы комздрава, фиксирующаяся в последнее время статистика напоминает майскую ситуацию, во время которой пандемия была на своем пике.

Число госпитализированных в настоящее время, конечно, меньше, чем в мае, но ситуация является устрашающей, отметил Лисовец.

Причиной роста заболеваемости является игнорирование масочного режима. Петербуржцы отказываются от масок и перчаток и не хотят соблюдать социальную дистанцию.

Также, стоит отметить, что отличие между весенней ситуацией и актуальной все-таки имеется. Речь идет о коллективном иммунитете. Однако, антитела к коварному патогену в настоящее время имеют лишь около 30% местных жителей.

Напомним, в городе развернуто 5,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Свободными остаются порядка тысячи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Госпиталя для ветеранов войн заразился коронавирусом в Петербурге.