В Комздраве объяснили «рекорд» по числу заболевших коронавирусом в Петербурге за сутки

В Комздраве объяснили «рекорд» по числу заболевших коронавирусом в Петербурге за сутки
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Заместитель главы комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана рассказал о причинах значительного роста выявляемости больных COVID-19.

Все дело не в ухудшении ситуации с коронавирусом, а в увеличении охвата тестирований. В настоящее время биоматериалы петербуржцев на предмет наличия коварного патогена изучают в 46 лабораториях. В мае, когда был зафиксирован предыдущий рекорд по среднесуточной заболеваемости, работало всего 23 лаборатории.

Также Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил, что количество госпитализаций не увеличивается, а ситуация находится под контролем. Каждый день, в среднем, городские стационары принимают по 300 пациентов с COVID-19. Отметим, что на прием коронавирусных больных в настоящее время сориентированы 15 городских медицинских учреждений.

Напомним, во вторник, 13 октября, стало известно, что за сутки в городе на Неве выявили 557 случаев инфицирования. Это абсолютный рекорд за все время пандемии в Петербурге. Самыми большими показателями до этого момента считались цифры от 14 мая, когда в городе насчитали 541 нового пациента с подтвержденным диагнозом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургу может грозить повторение майской ситуации с коронавирусом.

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