Милонов ответил на слова Самбурской о маленьких зарплатах пожарных

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов оценил высказывания актрисы Настасьи Самбурской о выборе потенциального избранника.

Ранее подписчик артистки задал ей вопрос в Instagram, в котором поинтересовался, связала ли бы Самбурская свою судьбу со следователем или пожарным. Актриса ответила, что зарплата у таких служащих зачастую не превышает 35 тысяч рублей, что ее не устраивает, ведь только за коммунальные услуги она платит по тысяч 25. Обеспечивать же своего избранника Самбурская не намерена.

Милонов в разговоре с «Пятым каналом» отметил, что благодаря такому высказыванию актрисы многие поймут, что она не стоит внимания, так как она хочет выйти замуж за кошелек, а не человека. При этом, депутат добавил, что со стороны Самбурской было честным признаться в таких взглядах на жизнь и сообщить, что ее не интересуют честные мужчины, не берущие взяток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Настасья Самбурская впервые показала публике своего возлюбленного.