Настасья Самбурская впервые показала публике своего возлюбленного

Настасья Самбурская впервые показала публике своего возлюбленного
Фото: Instagram @samburskaya

Популярная актриса Настасья Самбурская, которая тщательно скрывает свою личную жизнь, впервые продемонстрировала подписчикам нового бойфренда.

Общаясь с поклонниками в своем Instagram Настасья выложила фотографию молодого человека, закрыв половину его лица стикером. Она объяснила, что не делится совместными снимками, потому что очень дорожит возлюбленным и не хочет афишировать отношения.

Позже, отвечая на схожий вопрос поклонника «есть ли человек, который вам дорог?», Самбурская поделилась фотографией, на которой она со своим бойфрендом сидит на кухне в расслабленной домашней обстановке. Лицо мужчины на снимке также закрыто, поэтому можно предположить, что позирует рядом с актрисой её избранник.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица Жасмин выпустила клип на новую, очень личную песню о разводе.

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