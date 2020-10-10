Певица Жасмин презентовала клип на новую песню о разводе

"У каждого человека есть кто-то, любовь к кому в глубине души не умрет никогда, несмотря на обстоятельства. Об этом моя новая работа", - рассказала Жасмин. Фото: Instagram @jasmin

"У каждого человека есть кто-то, любовь к кому в глубине души не умрет никогда, несмотря на обстоятельства. Об этом моя новая работа", - рассказала Жасмин. Фото: Instagram @jasmin

Заслуженная артистка России и Дагестана Сара Манахимова, выступающая под псевдонимом Жасмин, опубликовала клип на новую песню, посвященную разрыву отношений.

Вот уже девять лет Жасмин живет в счастливом браке с миллионером и политиком Иланом Шором, однако за плечами артистки болезненный и скандальный развод с первым мужем, московским ресторатором Вячеславом Семендуевым, которого певица даже обвиняла в домашнем насилии.

Новая композиция получила название «Можно» и, по словам Жасмин, создавалась несколько лет. Идею песни артистка придумала сама, но создателем трека стал продюсер Максим Фадеев. Клип рассказывает зрителям историю о паре, которая переживает кризис отношений.Супруги решают развестись, но на самом деле все еще любят друг друга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Билли Айлиш выложила клип на песню, которая станет саундтреком к новой части фильма про Джеймса Бонда. В первые же сутки видео набрало более 4 млн просмотров.