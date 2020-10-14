Фура притерлась к отбойнику из-за аварии на КАД

Фура притерлась к отбойнику из-за аварии на КАД
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Во Всеволожском районе Ленобласти на внутренней КАД произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Последний не успел затормозить и притерся к отбойнику.

Авария случилась поздним вечером вторника, 13 октября, на 40-м километре внутреннего кольца КАД. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Столкновение стало причиной еще одного дорожного инцидента — водитель большегруза не успел затормозить, в результате чего притерся к отбойнику.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что такси перелетело через ограждение перед съездом к деревне Вартемяги. На месте был замечен автомобиль дорожной полиции.

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