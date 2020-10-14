В Петербурге из-за коронавируса умер хормейстер Станислав Грибков

В Петербурге из-за коронавируса умер хормейстер Станислав Грибков
Станислав Грибков. Фото: vk.com/dethor

Деятель искусств России Станислав Грибков скончался из-за инфекции Covid-19. Его не стало в возрасте 83 лет.

О смерти художественного руководителя Детского хора телевидения и радио Петербурга рассказал его друг и творческий партнер композитор Виктор Плешак. Он отметил, что смерть Грибкова стала огромной потерей для всего музыкального Петербурга

Как сообщил ТАСС, хормейстер скончался от осложнения из-за коронавирусной инфекции нового типа.

Станислав Грибков выучился в Ленинградской консерватории, проработал более 50 лет на кафедре академического хора Государственного института культуры. Грибков является автором более 200 обработок для хора. Он более 30 лет был художественным руководителем и главным дирижером Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса скончался создатель горного парка «Рускеала». Он проходил лечение городе, но, к сожалению, врачи не смогли его спасти.

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