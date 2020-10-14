Глава Выборгского района ушел в отставку после громкого скандала

Сегодня утром глава администрации Выборгского района Ленобласти Геннадий Орлов объявил о своей отставке. Поводом послужило многомиллионное хищение из районного бюджета.

Об этом стало известно в среду, 14 октября. По словам Орлова, соответствующее решение было принято после вскрытия финансовых махинаций со стороны уже бывшего председателя комитета финансов. Ранее в районе были выявлены хищения из бюджета на 800 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба райадминстрации, решение об увольнении Орлов принял накануне и согласовал его с губернатором региона Александром Дрозденко.

В администрации проведена внутренняя проверка, отстранены сотрудники, которые могут быть причастны к скандалу, а также начато реформирование финансового блока. Экс-главы подчеркнул, что будет оказывать помощь следствию.

Врио главы администрации станет нынешний замглавы Выборгского района Николай Шишкин. Прежде он занимал пост заместителя главы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Юлия Аблец покинула должность главы Комитета по молодежной политике. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.