В Петербурге выявлено 12 граждан Индии, незаконно работающих на швейном производстве

В среду, 14 октября, прокуратура Василеостровского района провела проверку швейной компании по факту незаконного обращения с отходами, также были выявлены нелегальные работники на производстве.

Как говорится в сообщении прокуратуры Санкт-Петербурга, в помещениях на улице Уральская, д. 1, литера Б, индивидуальным предпринимателем осуществляется деятельность по пошиву одежды с нарушением законодательства об обращении с отходами. Паспорта отходов I – IV класса опасности не оформлены. Обязательные требования при организации мест временного складирования и накопления отходов не соблюдены.

Также в ходе проверки выявлено 12 граждан Индии, осуществлявших деятельность в качестве швеи, в отсутствие разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности на территории Санкт-Петербурга.

По итогам проверки, иностранные граждане привлечены к административной ответственности – штраф в размере 5 тыс. рублей. Материалы по обращению с отходами направлены в УМВД России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали этническую ОПГ за организацию незаконной миграции.