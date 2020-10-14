В Петербурге задержали этническую ОПГ за организацию незаконной миграции

Сотрудники петербургской полиции пресекли незаконную деятельность по легализации мигрантов. Злоумышленники помогли остаться в России более 500 иностранцам.

Как сообщили в пресс-службе городского главка МВД, 12 октября полиция задержала семерых участников этнической преступной группы, подозреваемой в мошенничестве и организации незаконной миграции на территории Петербурга. Задержанными оказались в основном уроженцы среднеазиатских государств в возрасте от 28 до 66 лет.

Они продавали мигрантам поддельные документы с заведомо ложными сведениями о месте пребывания и работе. Также злоумышленники организовывали фиктивные браки между иностранцами и россиянами. Благодаря незаконным действиям этнической группы в России смогли остаться более 500 иностранцев.

По факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело.

По местам проживания подозреваемых полиция провела обыски и изъяла печати, бланки, технику, документы, а также более 1 млн рублей и иностранную валюту.

Троих задержали, а четверых отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга нашли четыре «резиновые» квартиры с мигрантами.