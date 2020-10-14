В Москве школьникам 1-5 классов разблокируют транспортные карты

С 19 октября транспортные карты школьников младших классов Москвы будут разблокированы. Изменения коснутся учеников 1-5 классов, которые продолжат обучаться очно. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном блоге.

«Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы. Льготный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен», – заявил Сергей Собянин.

По словам градоначальника столицы, данные меры необходимы для снижения эпидемиологической ситуации в Москве. Поэтому школьники 6-11 классов продолжат обучаться дистанционно до 1 ноября, а дети из 1-5 классов смогут посещать учебные заведения в штатном режиме.

Напомним, что ранее Сергей Собянин сообщил о блокировке транспортных карт у всех школьников, которые были отправлены на досрочные каникулы до 18 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сергей Собянин заявил о постоянном риске заражения коронавирусом.