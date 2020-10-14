В Петербурге задержана женщина, которая искала наркотики по городу вместе с сыном

Мать привлекла сына к поиску наркотиков в городе. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Мать привлекла сына к поиску наркотиков в городе. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины, которая вовлекла сына-восьмиклассника в совершение преступления, связанного с совместными поисками наркотиков на улицах города.

Как сообщает пресс-служба МВД Санкт-Петербурга, 16 сентября 2020 года была задержана 40-летняя женщина, которая искала наркотики, в так называемых тайниках-закладках, вместе со своим 14-летним сыном.

По версии следствия, гражданка является наркозависимой и для поиска запрещенных веществ привлекла сына. Инцидент произошел в одном из дворов Красногвардейского района.

На данный момент женщина задержана, а подросток помещен в детскую больницу, где находится под присмотром медиков по настоящее время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге контрабандист пытался отправить за границу сигареты на сумму 4,8 млн рублей.