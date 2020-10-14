В ночь на 15 октября в Ленобласти температура опустится ниже нуля

В четверг, 15 октября, жителей Ленинградской области ждет пасмурная и прохладная погода. Грядущей ночью ожидаются заморозки.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В целом погода в Ленобласти будет облачной с прояснениями.

Ночью и днем пройдут небольшие дожди, на юге региона прольются умеренные дожди. Умеренный ветер подует с севера, северо-востока.

Грядущей ночью в Ленобласти температура воздуха опустится до +1…+6 градусов, но местами подморозит до -1 градуса. Днем немного теплее — от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гидрометцентр предупредил жителей европейской части России о похолодании.