На Елагином острове проверили 30 тысяч привезенных из-за границы луковиц тюльпанов

В среду, 14 октября, пресс-служба регионального управления Россельхознадзора отчиталась о проверке 30 тысяч импортных луковиц тюльпанов, предназначенных для посадки в парке на Елагином острове.

Будущие тюльпаны привезли из Нидерландов, и инспекторы ведомства должны были провести карантинный фитосанитарный контроль продукции. Часть луковиц из прибывшей партии отобрали эксперты для последующего лабораторного исследования на наличие каких-либо болезней или других нарушений.

К счастью, по результатам экспертизы, проведенной в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», привезенные в Петербург экземпляры тюльпанов оказались в полном порядке. В связи с этим луковицы беспрепятственно допустили к посадке на территории города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инспекторы Россельхознадзора проверили качество яиц, отправляющихся из Ленобласти в ОАЭ.