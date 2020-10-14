На Елагином острове проверили 30 тысяч привезенных из-за границы луковиц тюльпанов

На Елагином острове проверили 30 тысяч привезенных из-за границы луковиц тюльпанов
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В среду, 14 октября, пресс-служба регионального управления Россельхознадзора отчиталась о проверке 30 тысяч импортных луковиц тюльпанов, предназначенных для посадки в парке на Елагином острове.

Будущие тюльпаны привезли из Нидерландов, и инспекторы ведомства должны были провести карантинный фитосанитарный контроль продукции. Часть луковиц из прибывшей партии отобрали эксперты для последующего лабораторного исследования на наличие каких-либо болезней или других нарушений.

К счастью, по результатам экспертизы, проведенной в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», привезенные в Петербург экземпляры тюльпанов оказались в полном порядке. В связи с этим луковицы беспрепятственно допустили к посадке на территории города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инспекторы Россельхознадзора проверили качество яиц, отправляющихся из Ленобласти в ОАЭ.

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