Суд Петербурга на три месяца остановил работу филиала медицинской лаборатории «Хеликс»

Петроградский районный суд Северной столицы постановил на 90 приостановить работу филиала медицинской лаборатории «Хеликс» за нарушение санитарных норм в период пандемии COVID-19.

В ходе проверки в лаборатории на набережной реки Карповки обнаружили помещение, не указанное в лицензии, информирует объединенная пресс-служба судов Петербурга. В кабинете находилась медицинская мебель, гинекологическое кресло (в отдельной зоне) и холодильник, в котором пробирки с образцами крови хранились рядом с едой. В нем же стояли контейнеры с использованными перчатками и масками.

Адвокат организации утверждает, что этот кабинет — нерабочий, поэтому не считает вышеперечисленные пункты нарушениями. Между тем, суд решил иначе и постановил на три месяца закрыть филиал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский суд постановил запретить на территории РФ видео с собачьими боями.