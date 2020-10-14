Суд в Петербурге признал незаконным видео о собачьих боях в интернете

В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд признал опубликованное в интернет видео с собачьими боями запрещенным к распространению в России.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов в среду, 14 октября. В ходе проверки было установлено, что кадры видеоролика «Собачьи бои» демонстрировали жестокое обращение с животными, собаки испытывали боль от полученных травм. При этом сайт с видео был в свободном доступе.

Сетевой ресурс с видео собачьих боев размещен в Киргизии, поэтому у правоохранителей не было возможности установить пользователя, который разместил жестокое видео.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, который просил признать распространяемую на сайте информацию запрещенной в РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что TikTok заблокировал видеоролики с призывами употреблять препараты от аллергии.