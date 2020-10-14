Минкульт одобрил объединение Александринки и Псковского драмтеатра

Псковский академический драматический театр имени Пушкина объединят с Александринским театром в Санкт-Петербурге к 1 января 2021 года.

Об этом в среду, 14 октября, рассказал художественный руководитель псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. Проект объединения учреждений культуры также поддержала министр культуры Ольга Любимова во время рабочего визита в Псковскую область. Официальное заявление Месхиев опубликовано на сайте театра.

Худрук Псковского театра добавил, что после решения всех бюрократических вопросов, руководство театров приступает к обсуждению главного — вопросов, касающихся творчества. Приоритетным для театра в Пскове является приглашение режиссеров более высокого уровня, создание более масштабных декораций и выпуск большего количества спектаклей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 17 и 18 октября в Петербурге пройдет первый передвижной фестиваль негосударственных театров.