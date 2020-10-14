Купить «Тинькофф Банк» хотят «Яндекс» и «МТС

На 1 августа текущего года "Тинькофф банк" занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в размере 767,4 миллиарда рублей. Фото: Wikipedia / Tinkoff Bank

На 1 августа текущего года "Тинькофф банк" занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в размере 767,4 миллиарда рублей. Фото: Wikipedia / Tinkoff Bank

Пока что ведутся переговоры и говорить об их итогах рано.

«Тинькофф Банк» планируют продать в ближайшее время, интерес к предложению изначально проявлял «Яндекс», но сейчас выяснилось, что переговоры также ведутся с владельцем МТС Владимиром Евтушенковым. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.

Олег Тиньков, комментируя происходящее, отметил, что шансы «Яндекса» он оценивает как 50 на 50. Известно, что переговоры идут тяжело и могут закончиться ничем. Напоминаем, что о продаже активов Тиньков заявил около двух лет назад. Разговоры о сделке велись с крупнейшими кредитными учреждениями России – в том числе со Сбербанком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что корпорация «Яндекс» планирует купить банк «Тинькофф» за 5,5 млрд долларов. Таким образом, компания заплатит за каждую акцию «Тинькофф» 27,64 доллара.