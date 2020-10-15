Ректор Санкт-Петербургского горного университета получил орден от Путина

Российский президент Владимир Путин наградил ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко. Он получил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Указ об этом был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что награжден Литвиненко был, в том числе за «добросовестную работу», а также за «подготовку квалифицированных специалистов».

Отметим, что Владимир Литвиненко возглавил Горный университет в 1994-м году.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что зимой этого года мэр Москвы Сергей Собянин поделился своими рассуждениями насчет предложения российского президента Владимира Путина о децентрализации вузов Москвы и Петербурга. При этом он приложил переселить Горный университет на Кавказ.