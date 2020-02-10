Московский мэр предложил переселить Горный университет на Кавказ

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился своими рассуждениями насчет предложения российского президента Владимира Путина о децентрализации вузов «двух столиц» — Москвы и Петербурга.

Идеями столичного мэра поделился на своем аккаунте в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Можно проводить какие-то эксперименты, это вполне возможно. Но нужно определить — кого? Вот можно Горный институт из Санкт-Петербурга переселить в горы куда-нибудь, на Северный Кавказ», — заявил Собянин во время встречи с ректором Горного института Владимиром Литвиненко.

На это Литвиненко, смеясь, ответил, что Горный институт можно было бы переселить и в Москву.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин считает невозможным «расселение» вузов из Петербурга и Москвы.