Путин считает невозможным «расселение» вузов из Петербурга и Москвы

При этом президент согласен, что концентрация университетов в двух городах является вызовом для сбалансированного развития государства.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Обо всем сообщает ТАСС. Президент России Владимир Путин заявил, что такое количество высших ученых заведений в Санкт-Петербурге и Москве – это вызов для сбалансированного развития страны. При этом глава государства отметил, что уменьшить их численность невозможно.

Путин также подтвердил, что образование в регионах и столицах сравнивать не всегда можно, поэтому многие стремятся переехать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин пригрозил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены из-за коронавируса. результате удалось выяснить, что цены выросли от 2% до 30%, если сравнивать с декабрем 2019 года. В УФАС пообещали следить за ситуацией с ростом цен.