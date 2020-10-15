Назван самый опасный для человека предмет в офисе

Самым опасным предметом в любом офисе для здоровья человека является компьютерная клавиатура. На клавишах живут различные бактерии, кишечные и другие инфекции, в том числе коронавирус.

Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.

Специалист подчеркнула: клавиатура – самый заразный предмет в офисе, передает РИА Новости.

Инфекционист заметила, что перед работой с клавиатурой нужно обязательно вымыть руки, то же самое нужно сделать и после.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, какой метод выявления коронавируса является самым надежным. Как отметил эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, таким остается тест. Остальные методы, по его словам, остальные методы могут давать ложноположительные результаты.