В Петербурге 15-летнюю задержали после убийства пенсионерки на Ланском

В Петербурге задержана 15-летняя девушка-подросток. В полицию ее привели после того, как пенсионер нашел в квартире на Ланском труп жены.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пенсионер нашел свою супругу мертвой в квартире на Ланском шоссе накануне, 14 октября. На теле женщины заметили колото-резаные ранения живота, а также рваные раны головы и предплечья. Из квартиры пропали деньги и документы.

В тот же день по подозрению в убийстве задержали 15-летнюю, по предварительным данным, внучку убитой.

По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Петербургский суд заключил под стражу подростка, попытавшегося убить собственную мать.