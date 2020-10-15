В Петербурге 15-летнюю задержали после убийства пенсионерки на Ланском

В Петербурге 15-летнюю задержали после убийства пенсионерки на Ланском
Девочка задержана после убийства пенсионерки. Фото: Baltphoto

В Петербурге задержана 15-летняя девушка-подросток. В полицию ее привели после того, как пенсионер нашел в квартире на Ланском труп жены.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пенсионер нашел свою супругу мертвой в квартире на Ланском шоссе накануне, 14 октября. На теле женщины заметили колото-резаные ранения живота, а также рваные раны головы и предплечья. Из квартиры пропали деньги и документы.

В тот же день по подозрению в убийстве задержали 15-летнюю, по предварительным данным, внучку убитой.

По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Петербургский суд заключил под стражу подростка, попытавшегося убить собственную мать.

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