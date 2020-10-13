Петербургский суд заключил под стражу подростка, попытавшегося убить собственную мать

Петербургский суд заключил под стражу подростка, попытавшегося убить собственную мать
Суд. Фото: Baltphoto

Невский районный суд определился с мерой пресечения для несовершеннолетнего Владислава К, обвиняемого в покушении на убийство матери.

Согласно версии следствия, происшествие произошло в субботу, 10 октября. Подросток в виду неприязни набросился на свою мать и начал наносить ей удары неизвестным предметом по голове и туловищу. Завершить преступный замысел он, однако, не смог.

Подозреваемый был задержан в тот же день, после чего ему было выдвинуто обвинение. При этом, свою причастность к преступлению подросток не признал.

Также, в субботу, 10 октября, согласно прошению прокурора, срок задержания был продлен на 72 часа.

Обвиняемый, его адвокаты, законный представитель и представители потерпевшей просили суд не производить арест, указывая на то, что подросток еще не является совершеннолетним, он ранее не был судим, а само задержание было произведено с нарушением закона. При этом, отмечалось, что обвиняемый не будет скрываться от правосудия или угрожать свидетелям. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд не счет вышеизложенные доводы убедительными и во вторник, 13 октября, постановил заключить под стражу Владислава К. до 9 декабря 2020 года. Отметим, что заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 15-летний подросток попытался убить свою мать.

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