Эксперты назвали, какие иномарки пользуются популярностью у петербуржцев

Немецкие автомобили занимают первое место в рейтинге востребованности на вторичном рынке в Санкт-Петербурге и Ленинградской области среди иномарок за третий квартал 2020 года. Средняя цена таких автомобилей составляет в регионе – 529 тыс. рублей, доля продаж немецких брендов на вторичном авторынке региона превышает 24%. Об этом сообщили эксперты «Авито Авто».

Отмечается, что популярностью также пользуются иномарки японских брендов. Их петербуржцы покупают на 19% больше, чем другие автомобили. Средняя стоимость – 475 тыс. рублей.

Тройку лидеров замыкают машины корейских брендов. Доля продаж – 13%. Средняя стоимость в регионе – 490 тыс. рублей.

Отметим, что в топ популярных автомобилей петербуржцев на вторичном рынке также вошли модели американских брендов (доля продаж 12%), а также отечественные машины с такими же процентными показателями.

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