Китайский автопроизводитель Lifan признан банкротом

Китайский автопроизводитель Lifan признан банкротом
Возможно, Lifan поглотит более крупный китайский автопроизводитель. Фото: www.lifan-car.ru

Компания сама подала заявление на собственное банкротство. Рассмотрение дела было назначено на вторник, 13 октября.

Возможность банкротства китайского автопроизводителя обсуждалась давно, но официальное подтверждение этому появилось впервые. Все необходимые документы готовили на протяжении двух месяцев. Общая сумма задолженности компании составила 16,8 миллиардов юаней.

Распродажу имущества Lifan поручили Chongqing Bank, который также займется реорганизацией компании. Эксперты считают, что причиной разорения производителя, дела у которого еще 10-15 лет назад шли вполне неплохо, является неправильный менеджмент, а также тот факт, что продукция компании всегда славилась плохим качеством.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян предупреждают о возможности потерять жилье, если его предыдущий хозяин стал банкротом.

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Китайский автопроизводитель Lifan признан банкротом
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