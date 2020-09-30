Россиян предупредили о риске потерять жилье из-за банкротства прежнего хозяина

При покупке недвижимости на вторичном рынке существует вероятность столкнуться с определенными проблемами. Оказалось, что есть риск остаться без жилья, если бывший владелец оказался банкротом.

По словам партнера ООО «Правовая группа» Владимира Шалаева, если покупатель не знал о долгах продавца, а в договоре была указана полная сумма и присутствуют доказательства оплаты, то риски остаться без недвижимости минимальны.

Специалист рассказал агентству Прайм, когда такие сделки оспариваются, то профессионалы проверяют, не совершили ли ее заинтересованные лица. Также внимание уделяют тому, соответствовала ли цена жилья рыночной.

Специалист посоветовал перед покупкой проверять продавца по банку данных исполнительных производств. Это можно сделать на сайте суда по месту прописки и по месту жительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ослабление рубля может спровоцировать рост цен на недвижимость в Петербурге.