Президент Киргизии принял решение уйти в отставку

Президент Киргизии Соронбай Жээнбеков принял решение покинуть пост главы республики. До этого сообщалось, что глава государства покинет пост после парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее, 14 октября, пресс-секретарь главы Киргизии Толгонай Стамалиева передала о том, что президент покинет пост после парламентских выборов. При этом, она заявила, что по словам Соронбая Жээнбекова, отставка может привести к ужасному развитию событий в стране.

В стране 4 октября прошли парламентские выборы, итоги которых спровоцировали массовые беспорядки. Оппозиция не согласна с результатами. Также 8 октября обсуждался вопрос в Киргизии об объявлении импичмента президенту.

Напомним, что Соронбай Жээнбеков является пятым президентом Киргизии. На данную должность он вступил 24 ноября 2017 года, победив Алмазбека Атамбаева, который осужден на 11 лет за коррупцию.

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