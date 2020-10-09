В Бишкеке начал действовать режим ЧП

Жээнбеков поручил Генеральной прокуратуре обеспечить надзор за соблюдением законности при реализации мер и временных ограничений. Фото: mfa.gov.kg

Жээнбеков поручил Генеральной прокуратуре обеспечить надзор за соблюдением законности при реализации мер и временных ограничений. Фото: mfa.gov.kg

Указом президента Киригии Соорнбая Жээнбекова на территории столицы республики с 20:00 (17:00 по московскому времени) действует режим чрезвычайного положения.

Согласно информации пресс-службы главы Киргизии, режим ЧП в Бишкеке будет действовать до 8:00 (5:00 мск) 21 октября. Комендантом на это время назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев. Генеральный штаб Вооруженных сил Киргизии введет в город войска для поддержания порядка.

Все государственные органы, задействованные во введении режима ЧП, должны оказывать максимально возможное содействие коменданту. Кроме того, Жээнбеков призвал СМИ распространять только официальную информацию, предоставляемую комендантом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Бишкеке неизвестные открыли огонь по автомобилю экс-президента Киргизии Атамбаева.