Выборгский район назван самым грязным в Петербурге

Выборгский район признали самым грязным в Петербурге. Проверку провели специалисты Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Инспекция проверила 100 кварталов в Выборгском районе. При этом на 19% были выявлены нарушения.

Так, грубейшие нарушения содержания территорий были выявлены на Институтском проспекте, а также на проспекте Пархоменко. Там нашли десятки покрышек, мусор и другие отходы.

В ГАТИ уточнили, что всего в этом году специалисты успели осмотреть 748 кварталов.

Лучше всего, по данным инспекции, с обязанностями по содержанию территории справились в Калининском районе. При проверке 66 кварталов не зафиксировано ни одного нарушения. Одно нарушение было выявлено во время проверки Красносельского района.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге за прошедшую неделю было убрано свыше 3 тыс. тонн мусора.