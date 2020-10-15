Петербург стал лидером по выдаче льготной ипотеки в России

За время действия программы в городе на Неве оформили почти 12 тыс. сделок по льготной ипотеке. Фото: Pixabay

За время действия программы в городе на Неве оформили почти 12 тыс. сделок по льготной ипотеке. Фото: Pixabay

В Росреестре подсчитали число сделок по льготной ипотеке под 6,5% годовых, которые были оформлены с момента введения этой программы весной 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за минувшие полгода льготной ипотечной программой воспользовались 86,7 тыс. человек.

Согласно отчету Росреестра, самое большое количество сделок по льготной ипотеке заключили в Петербурге. За время действия программы в городе на Неве оформили почти 12 тыс. сделок, что составляет 14% от общего числа в стране. А в Ленинградской области оформили более 3,5 тыс. льготных ипотечных кредитов.

Отмечается, что в Москве программой пользовались в 3,7 раза реже. С мая было зарегистрировано всего 3,7 тыс. таких сделок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин предлагает продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года.