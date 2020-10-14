Путин предлагает продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года

Российский президент Владимир Путин предложил продлить выдачу льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года.

Как сообщает РИА Новости, власти решили продлить программу льготной ипотеки в связи со сложившейся непростой ситуацией в стране. Глава государства подчеркнул, что экономика хоть и восстанавливается, но людям все равно еще «тяжеловато».

Путин отметил, что эта программа является одной из действующих в стране мер поддержки строительной отрасли и граждан. Однако сроки ее действия завершаются уже 1 ноября.

«Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года», — сказал президент на видеосовещании с членами правительства.

Программу льготной ипотеки ввели в России в конце апреля. В ее рамках граждане могут оформить кредит на покупку квартир в новостройках по ставке в 6,5%. Она будет действовать в течение всего срока ипотеки — до 30 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минфин подготовил проект постановления правительства о продлении этой программы до конца 2021 года.