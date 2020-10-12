Льготную ипотеку под 6,5% хотят продлить на весь 2021 год

Льготную ипотеку под 6,5% хотят продлить на весь 2021 год
Многие, благодаря рекордному снижению процентной ставки, смогли позволить себе ипотеку в этом году. Фото: pixabay.com

Кризис, последовавший за пандемией коронавируса, вряд ли удастся преодолеть в короткие сроки. Осознавая усложнившееся финансовое положение населения, российские власти предлагают продлить выдачу ипотечных кредитов на льготных условиях.

Так, о намерениях продления льготной ипотеки под 6,5% было заявлено еще 24 сентября вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Сегодня, 11 октября, стало известно, что кредит на приобретение жилья на льготных условиях можно будет получить до конца 2021 года, передают РИА Новости.

В общей сложности, за это время планируется выдать ипотеки на 2,8 триллиона рублей. Министерство финансов РФ уже подготовило соответствующий проект правительственного постановления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне стремятся как можно скорее приобрести новые автомобили, опередив повышение цен.

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