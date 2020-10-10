Россияне спешат с покупкой новых автомобилей на фоне растущих цен

К зиме подорожание автомобилей за последние несколько месяцев может составить до 20%. Фото: pixabay.com

К зиме подорожание автомобилей за последние несколько месяцев может составить до 20%. Фото: pixabay.com

Ослабление курса рубля и возможные ограничения из-за второй волны коронавирусной инфекции мотивируют россиян не откладывать покупку нового автомобиля.

Между тем, в дилерских центрах уже сейчас наблюдается дефицит машин, а цены постепенно растут. Нехватка автомобилей обусловлена перерывами в работе производств, выпускающих транспортные средства. Предприятия были закрыты из-за повсеместного режима самоизоляции.

Обвал рубля заставляет автодилеров пересматривать цены на представленные модели машин — новые авто дорожают на 3-10% в зависимости от сегмента. Вероятнее всего, в течение ближайших месяцев стоимость автомобилей вырастет еще на 5-10%, приводит мнение экспертов «Российская газета».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сентябре продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли на 3,4%.