Строительство дорог в Буграх профинансируют за счет бюджета

По этим дорогам пустят транспорт и соединят Бугры с метро «Девяткино». Фото: Pixabay

По этим дорогам пустят транспорт и соединят Бугры с метро «Девяткино». Фото: Pixabay

Строительство дорог в поселке Бугры Всеволожского района Ленобласти профинансируют за счет бюджета. Дорогу соединят с метро «Девяткино».

Такое решение было принято на совещании у зампреда Михаила Москвина, которое состоялось в четверг, 15 октября. Речь идет о возведении части Ручьевского проспекта и Петровского от Воронцовского до Шоссейной. Работы планируется включить в федеральную программу «Стимул».

Так, ЦДС, Арсенал и другие застройщики Бугров должны будут до апреля следующего года передать в администрацию области проекты дорог, в этом случае они будут профинансированы в 2022 году из федерального и регионального бюджетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Буграх в ЖК «Энфилд» от ГК «Арсенал-Недвижимость» открылась языковая школа №2.