В Буграх в ЖК «Энфилд» от ГК «Арсенал-Недвижимость» открылась языковая школа №2

Школа №2 открылась сегодня в Буграх — в самом сердце жилого квартала «Энфилд» от ГК «Арсенал-Недвижимость». День знаний в ней стал особенным, ведь звонок на урок здесь прозвенел впервые. Во вторник, 1 сентября, порог нового учебного заведения переступили ученики сразу всех классов.

В честь открытия школы был организован масштабный праздник, среди гостей которого были не только дети и их родители, но и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Для ребят прошёл праздничный концерт с поздравлениями от учителей, руководства школы и региона, а также барабанным и флаговым шоу. После этого губернатору показали классы, актовый зал и другие помещения.

«Стандарт образования позволяет гарантировать качество образования, — заявил на открытии школы Александ Дрозденко. — Без стандартов невозможно добиться успехов в образовании. Это очень важно».

Еще ранее, когда Дрозденко приезжал проверить, как строится школа, он отмечал ее уникальность. А сегодня он пожелал школьникам, чтобы учебное заведение стало вторым домом, а преподавателям — испытать чувство огромной гордости.

К слову, про соблюдение безопасности в связи с ковидом. Родителям на линейке разрешили встать за первоклашками, а остальных взрослых (родителей ребят 9 и 11 классов) попросили встать чуть подальше. Недалеко дежурили школьные медики со всем необходимым.

По словам директора МОБУ «Бугровская СОШ №2» Анны Панкревой, в этом году Бугровская СОШ №2 примет 950 учеников. Для поддержания их физического здоровья, что особенно важно в период постпандемии Covid-19, оборудованы современный спортивный зал, стадион с 250-метровой беговой дорожкой, столы для тенниса, волейбольная, баскетбольная и тренажерная площадки. Но это не главное достоинство нового учебного заведения. В первую очередь СОШ №2 — это первая английская школа в огромном Всеволожском районе. С инициативой ее создания в рамках проекта — жилого квартала «Энфилд» — выступила группа компаний «Арсенал-Недвижимость».

«Безусловно, на базе нашей школы будут организованы специальные лингвистические классы, — рассказала Анна Панкрева. — Мы будем организовывать группы олимпиадной подготовки. Усиление будет на английский язык, расширенное изучение второго европейского языка – французского или восточного китайского. Также ребятам предоставлена возможность изучать немецкий язык, ну и дальше по запросу родителей мы предложим любые другие варианты языкового образования».

«Также делаем усиление на качественное гуманитарное образование, поддержание родной русской речи, грамотности. Вот такие основные направления. Кроме того, мы выйдем на профильное обучение. Мы открыты, способны дать любое образование в рамках запроса современного поколения», — сказала она.

«Школа очень высокотехнологичная, три этажа, 950 мест, три спортивных зала, актовый зал на 600 мест, целый блок отдан под изучение языков, до 16 классов языкового образования. Очень много мобильных компьютерных классов, мобильных лингафонных. В любом классе может изучаться любой предмет, потому что он является мобильным. Актовый зал – это практически кинозал. Можно устраивать кинофестивали, это в наших планах. Запланированы музыкальные проекты «Я – голос», «Я – диджей». Будем петь, будем заниматься вокалом. Все идет от специалиста. Есть специалист – есть хорошая история. Есть лингвист – есть хорошие языки. Пятнадцать специалистов (выпускники РГПУ имени Герцена — прим. ред.) пришли к нам в школу, — сообщила директор. — В нашей школе мы ведем работу по двум образовательным маршрутам: по общеобразовательной базовой программе и по программе углубленного изучения английского языка. Если ребенок ошибся, он всегда может поменять программу, не меняя школы. Сотрудничество с Герценовским университетом – впервые у нас в районе, это точно. Мы специальная школа-партнер, и у нас очень большие планы».

Как отметил генеральный директор строительной компании ГК «Арсенал-Недвижимость» Арсений Лаптев, новая школа — это настоящий подарок для местных жителей. Не секрет, что языковое обучение, на которое, в силу его преимущества на рынке труда, делают ставки многие родители, удовольствие не из дешевых. Конечно, есть учебные заведения с лингвистическим уклоном. Но порой попасть туда очень трудно. Что касается того же английского, то до сих пор во Всеволожском районе существовали лишь отдельные классы для его изучения. К тому же с новой школой у граждан отпала необходимость в поиске дорогих репетиторов. Впрочем, они и не понадобятся, ведь в Бугровской СОШ №2 и к международным экзаменам подготовят, и деловому английскому научат и даже внедрят язык в другие предметы. Образовательная модель учреждения разрабатывалась совместно с Российским Педагогическим университетом им. А.И. Герцена, чьи ведущие выпускники — 15 человек — стали частью преподавательского состава.

«Изначально была выбрана концепция английского квартала. Мы взяли для примера Энфилд – жилой район в Лондоне. Соответственно, весь квартал напитан английской тематикой – начиная от названия улиц, заканчивая архитектурой, наполнением школы. Это позволяет создавать отдельную систему внутри Ленинградской области, — рассказал Лаптев. — На сегодняшний день у нас функционирует частный детсад, заканчиваем строительство в рамках программы «Стимул» второго детсада на 280 мест. Соответственно, в скором времени появится новая развязка по Мурино, которая обеспечит нормальный функциональный выезд на КАД. Также мы построили красивую аллею с фонтанами и гранитной мостовой. Огромное количество зеленых зон, детских площадок. Планируется проектирование и строительство в рамках программы «Стимул» Петровского бульвара, это позволит обеспечить связь Бугров и Мурино, улучшится транспортная доступность».

Кроме того, по его словам, идут активные переговоры по созданию ЛРТ – легкорельсового трамвая совместно с канадской компанией. Это дополнительно улучшит транспортную инфраструктуру и вообще инфраструктуру в районе.

«Мы остановились на английском языке – как специализации, более подходящей к специфике квартала и жилого района. Это единственная школа в жилом квартале», — сказал Арсений Лаптев.

По словам ректора педагогического университета им. А.И. Герцена Сергея Богданова, «в этот раз мы готовили команду молодых педагогов под ключ, специально была разработана программа».

«Дополнение к тому, что они получают по своей основной специализации, — специальный блок «Современная школа». Их готовили к тому, чтобы они могли работать командой, опираясь на самые передовые педагогические технологии. Я очень рад, что это состоялось. Я уверен в успехе. Только на курсы китайского языка уже записались более 200 человек – настолько убедителен и интересен был молодой преподаватель, — говорит Сергей Богданов. — Ну и возникает такая ситуация, когда родители готовы отдать своих детей под конкретного учителя. Очень рад, что это наши выпускники. Был конкурс, примерно три человека на место. Мы отобрали лучших, я рад, что они составили команду в такой современной хорошей школе. Думаю, что эту практику будем, безусловно, продолжать. Сейчас примерно половина учительского корпуса – это наши выпускники, подготовленные в качестве одной команды. Все молодые люди».

«Преподавание разных предметов на английском языке – это в принципе отработанная методика, существовавшая даже в советское время. А сейчас у нас есть возможность не только сохранить то лучшее, что было, но и приумножить. Сегодня я с радостью смотрел, как укомплектована школа. Это действительно современный технический комплекс, который даст возможность очень серьезно продвинуть преподавание по целому ряду предметов, в частности и на иностранных языках. Вообще идея школы во многом опирается на идею языковых компетенций в самом широком смысле этого слова. И это очень правильно, как мне кажется, потому что все и культурные, и научные ценности существуют в языковых формах. Очень рад, что ведущая школа в Буграх опирается на главную коммуникативную идею», — отметил ректор.

Как сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, микрорайон новый, то есть для него нужна новая красивая школа, которая будет давать качественное хорошее образование. И очень важно, что она открылась одновременно с вводом в эксплуатацию жилых домов, которые здесь находятся рядом. «Проект «Школьная команда под ключ» мы реализуем совместно с РГПУ имени Герцена. Это будет творческая лаборатория учителя и хорошая школа для учеников», — сказал он.

Родители учеников на празднике сообщили, что школа интеллигентная, а территория — европейская. А Павел Андроненков — папа маленького мальчика Жени, который пришел в первый класс и немного испугался внимания журналистов, сказал: «Это новая классная школа, мы очень хотели в нее попасть. У нее есть языковая направленность».

«Школа новая, все оборудование у нас тоже новое, — рассказала учитель английского и немецкого языков Полина Пояркова. — В этой школе очень много возможностей для обучения, изучения нескольких иностранных языков. Это английский, немецкий, французский и китайский языки. Это мой первый год, я молодой специалист, и я очень рада, что я именно в этой школе, потому что у меня действительно есть возможность реализовать себя и дать детям больше, чем было у меня в школе. Изучение предметов здесь будет интереснее и нагляднее, чем в какой-то другой школе, в которой давно не было ремонта».

Стоит отметить, что в центре внимания ЖК «Энфилд» забота не только о физическом и умственном благополучии, но еще и о душевном. Именно поэтому на территории комплекса действуют открытые крыши, где летом проходят занятия, например, по йоге. А также галерея на открытом воздухе, созданная ГК «Арсенал-Недвижимость» совместно с Музеем Стрит-арта. В скором времени к школе добавятся целых два детских сада — открытие одного из них планируется в 2021 году.

Для справки

ГК «Арсенал-Недвижимость» реализует проекты в Петербурге и Ленинградской области уже 23 года и за это время передала клиентам более 14 228 квартир. Начиная историю каждого квартала, компания заботится о том, чтобы будущим жителям сразу было комфортно на новом месте. Поэтому застройщик возводит не только дома, но и детские сады и школы, а также разбивает газоны и делает безопасные детские площадки.

ГК «Арсенал-Недвижимость» сотрудничает с ведущими бюро для вдохновения лучшими примерами архитектуры Европы и воплощения в своих проектах. Все квартиры ГК «Арсенал-Недвижимость» сдаются с полной чистовой отделкой, а материалы для нее поставляют крупнейшие отечественные и европейские производители.