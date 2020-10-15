Облачно и до +8 градусов будет в Ленобласти в пятницу

С каждым днем в Ленинградской области устанавливаются все более низкие температуры воздуха. Грядущей ночью подморозит до -1 градуса.

Об этом свидетельствует прогноз синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на пятницу, 16 октября. Рабочая неделя в Ленобласти завершится облачной с прояснениями погодой. Ночью в регион придут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем осадков можно не ждать.

Слабый ветер подует с севера, северо-запада. В ночь с четверга на субботу в Ленобласти похолодает до -1…+4 градусов. Днем не особо теплее: до +3…+8 градусов.

Атмосферное давление существенно не изменится. Неблагоприятных гидрометеорологических условий не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гидрометцентр предупредил жителей европейской части России о похолодании.