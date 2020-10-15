В Петербурге бывшего мужа Юлии Шик окончательно лишили родительских прав

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений судебное решение о лишении родительских прав бывшего супруга Юлии Шик Андрея Зайцева в отношении их сыновей Степана и Федора.

Как сообщает «Петербургский формат», если мужчина вновь попытается похитить сыновей у матери, то его будет ждать уголовное наказание. Андрей Зайцев был лишен родительских прав год назад по решению Красносельского районного суда. Вместе с тем он обязан выплачивать алименты по 1/6 от всех своих доходов на каждого из детей.

Речь идет о скандальном бракоразводном процессе Юлии Шик и Андрея Зайцева, которые не могли решить вопрос об опеке над детьми. Зайцев вывез детей за границу и скрывался там на протяжении двух лет. Петербурженке удалось найти детей только прошлой осенью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в январе Юлия Шик стала претенденткой на должность детского омбудсмена в Петербурге.