Семак рассказал, какие задачи стоят перед «Зенитом»

Семак рассказал, какие задачи стоят перед &#171;Зенитом&#187;
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: "Зенит"

Тренер рассчитывает, что команда выиграет в чемпионате и сможет выйти из группы Лиги чемпионов.

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак рассказал, какие задачи поставил перед подопечными на ближайшее время. Об этом сообщает АБН.

Он хочет, чтобы «сине-бело-голубые» снова выиграли в чемпионате страны, а также смогли выйти из группы Лиги чемпионов. Для достижения второй цели нужно будет постараться, добавил тренер. Семак заявил, что у команды нет такого запаса прочности, как раньше. Чтобы он был, нужно проделать большую работу. Она была невозможна в связи с пандемией коронавируса, но это можно наверстать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба проиграл нападающему «Спартака» 580 тыс. отжиманий. Футболисты хорошо общаются и даже иногда играют на приставке в FIFA.

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