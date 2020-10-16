Семак рассказал, какие задачи стоят перед «Зенитом»

Тренер рассчитывает, что команда выиграет в чемпионате и сможет выйти из группы Лиги чемпионов.

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак рассказал, какие задачи поставил перед подопечными на ближайшее время. Об этом сообщает АБН.

Он хочет, чтобы «сине-бело-голубые» снова выиграли в чемпионате страны, а также смогли выйти из группы Лиги чемпионов. Для достижения второй цели нужно будет постараться, добавил тренер. Семак заявил, что у команды нет такого запаса прочности, как раньше. Чтобы он был, нужно проделать большую работу. Она была невозможна в связи с пандемией коронавируса, но это можно наверстать.

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