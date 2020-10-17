Пулково 17 октября работает без отмен и задержек

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково нет отмененных и задержанных рейсов.

Об этом стало известно в субботу, 17 октября. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Санкт-Петербурга, отменять или задерживать рейсы, запланированные на вылет из города, пока не собираются. Все самолеты вылетят из Северной столицы в назначенное время.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса все международные рейсы были отменены из-за закрытия границ. Сейчас российские власти смягчают ограничения на путешествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по дороге в Пулково на месяц ограничат движение. Уточняется, что ограничения на участке от Пулковского шоссе до самого аэропорта введут с 17 октября до 14 ноября.