Пулково 17 октября работает без отмен и задержек

Пулково 17 октября работает без отмен и задержек
Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково нет отмененных и задержанных рейсов.

Об этом стало известно в субботу, 17 октября. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Санкт-Петербурга, отменять или задерживать рейсы, запланированные на вылет из города, пока не собираются. Все самолеты вылетят из Северной столицы в назначенное время.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса все международные рейсы были отменены из-за закрытия границ. Сейчас российские власти смягчают ограничения на путешествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по дороге в Пулково на месяц ограничат движение. Уточняется, что ограничения на участке от Пулковского шоссе до самого аэропорта введут с 17 октября до 14 ноября.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Автодром Пулково" новости спб онлайн-табло


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России создают уникальный препарат, останавливающий размножение Covid-19
Пулково 17 октября работает без отмен и задержек
Тарзан написал песню об измене Наташе Королевой
Кузьмин опубликовал фото с «лохматой» Пугачевой
«Сжечь»: Сын Леонова посоветовал Прилучному избавиться от ...
В Кировском районе Fiat сбил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте
Ученые перечислили продукты, вызывающие головную боль
«В пиджаке алкоголика»: подписчики раскритиковали Бузову после ...